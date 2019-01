RMC SPORT - Buscaglia: "Milan, il vero crack del mercato è Paquetá"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ricky Buscaglia, giornalista di DAZN, ha parlato del nuovo acquisto rossonero Piatek ai microfoni di RMC Sport nel corso della trasmissione "Milan News": "Con Calhanoglu, Suso e Paquetá si può integrare, con Cutrone proprio no. Il Milan credo abbia abbandonato definitivamente l'idea di giocare con due punte. Il vero 'crack' del Milan della campagna acquisti invernale credo sia Paquetà, più che Piatek. Negli ultimi 16 metri Piatek è da top club, ma appena esce dall'area è un calciatore che già si perde. Ha fatto numeri clamorosi, ma solo con Ballardini, con gli altri allenatori è andato un po' in difficoltà. Paquetá trequartista in un 4-2-3-1? È la migliore disposizione del Milan, secondo me. Anche Calhanoglu lo vedrei bene come trequartista. È evidente che il turco abbia avuto un calo rispetto alla scorsa stagione, ma non l'abbiamo mai visto nel suo ruolo. Detto ciò, credo che il Milan continuerà per un po' ancora con il 4-3-3. Conti? Ha già dimostrato nell'epoca pre-infortunio di potersi adattare ad una linea a quattro. Molti lo definivano unicamente come esterno di centrocampo in un 3-5-2, ma non sono d'accordo. Un terzino di questo tipo manca da anni al Milan".