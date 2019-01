RMC SPORT - Cinquini: "Piatek-Milan, l'affare andrà in porto"

© foto di Federico De Luca

Oreste Cinquini, noto dirigente sportivo, a RMC Sport Live Show ha parlato della sessione di mercato invernale.

Sull’operazione Piatek

"Al Milan sono successe cose importanti. La dirigenza ha stravolto i pani, anche se i giocatori sono stati salvaguardati. Il cambio dai cinesi al fondo Elliott ha portato insicurezze. L’operazione Higuain è stata dispendiosa. E’ stato ammaliato a venire, poi l’errore con la Juve ha fatto deflagrare il caso. Ormai credo che l’operazione andrà in porto. Piatek? E’ un buon giocatore, ma è diverso giocare a Genova e a San Siro. Serve una scorza ben più dura. Questa operazione sarà salata per il Milan, mi auguro che vada tutto per il bene e che il giocatore si confermi. Ma i dubbi restano. Diversi facendo il salto hanno avuto problematiche. Per lottare per la Champions, spero che sia giusto. Il Milan non ha problemi economici, se il fondo Elliott ha dato il via libera, sa perché. Il Genoa scova sempre buoni affari ma deve incamerare soldi, perché la gestione Preziosi è stata abbastanza dispendiosa. Andrà in porto perché conviene a tutti. Anche al giocatore, perché cambia la vita. Piatek ormai nella sua testa c’è il palcoscenico di San Siro".

Su Piatek e Cutrone

"Fotografa il Milan di oggi. Il Milan ha Cutrone, che se giocasse in un’altra società, potrebbe fare le stesse cose di Piatek. Quando è arrivato Higuain è stato messo da parte, naturalmente. Ma Cutrone non so se è più o meno pronto di Piatek per San Siro. Sarà più difficile giocare loro due insieme piuttosto che Cutrone con Higuain. Difficile trovare una soluzione per avere entrambi in campo".

Su Icardi e il suo rinnovo

"Forse l’avvento di Marotta metterà a posto la situazione. L’Inter si trova a discutere il rinnovo con la moglie ed è un problema in più, perché c’è un problema affettivo. Spero vada in porto il rinnovo".

Su Paredes

"Ha fatto la scelta di andare allo Zenit ma credo sia maturo per giocare in piazze importanti. Avrà un futuro nell’Argentina. Sarri lo voleva già a Napoli, è n suo estimatore. Vedremo dove lo porterà il destino. Lo Zenit non ha bisogno a livello economico, quindi saranno fatte valutazioni su come sostituirlo".