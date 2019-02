RMC SPORT - Delio Rossi: "Ingenerose le critiche ad Allegri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico Delio Rossi è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

La vittoria del Bologna contro l'Inter.

Quando c'è un cambio di allenatore porta una ventata di novità. I giocatori ai margini e un ambiente depresso vede le cosa sotto una nuova luce: bisogna vedere se alla lunga l'allenatore inciderà, sicuramente nel breve c'è una scossa positiva.

L'Inter?

Basta vedere la carriera di Spalletti per vedere che è presto fare processi. Inter con poche idee e che in questo momento si sta affidando ai singoli. L'Inter sotto le aspettative, ma ha tanti giocatori di qualità che ora non stanno brillando. La squadra nerazzurra è in linea negli obiettivi con il valore della squadra.

Quanto può incidere il nome di Conte sulla serenità di Spalletti?

Spalletti è un allenatore è esperto, non sente la pressione altrimenti non sarebbe idoneo ad allenare l'Inter.

Sulla Juventus.

Ingenerose le critiche ad Allegri: non ruba l'occhio, ma non è vero che gioca male. Chi gioca male non vince. Il motto della Juventus non è giocare bene, ma vincere.