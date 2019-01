RMC SPORT - Dell'Olio: "Questo FFP ha fallito. Serve una riforma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giornalista di Forbes Luigi Dell’Olio ha parlato nel Live Show di RMC Sport di calciomercato.

Chi ha guadagnato di più negli ultimi anni?

"Ci sono procuratori che stanno diventando sempre più ricchi, nonostante il FFP. Barnett? Lui è specializzato sul mercato britannico, ma in generale ci sono società sempre più strutturate a seguire i giocatori".

Sull’albo degli agenti che dovrebbe essere restituito

"I prezzi non si abbasseranno, ma si metterà ordine al mestiere. Non ci si potrà più improvvisare, come Wanda Nara, ma essere iscritti all’albo e rispettare delle regole".

Sui costi dei contratti in scadenza

"Ramsey è seguito da una società, che prende soldi per il suo passaggio. Difficile che porti vantaggi, visto che guadagnerà di meno solo di Ronaldo e tanti giocatori andranno a battere cassa".

Sul FFP

"Non è servito a riequilibrare il calcio. Ma solo ad impedire che un presidente prendesse degli impegni che poi non poteva mantenere. Oggi si ridiscute di una riforma e le parole di Boban di qualche giorno fa sono emblematiche. Perché impedire ad un nuovo proprietario di investire e subire le colpe di chi lo ha preceduto?".