RMC SPORT - Facchetti: "Marotta riporti discrezione su rinnovo Icardi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gianfelice Facchetti, ai microfoni di RMC Sport, ha commentato le ultime vicende di casa Inter relative alla querelle Icardi: "L'arrivo di Marotta può aiutare a risolvere questa discussione messa sempre in piazza. Le esternazioni di Wanda Nara sono sempre aperti, non può riguardare sempre e sola tutta l'Inter, bisogna tornare a essere discreti. Cercherei di fare il possibile per tenere Icardi, senza che questa trattativa si riapra ogni anno, l'Inter comunque dovrà andare incontro alle richieste del giocatore, ma dall'altra parte bisogna trasformare i gol in qualche trofeo. La figura di Marotta deve portare una crescita di tutto il club".