RMC SPORT - Incocciati: "Il Napoli ha incontrato una Juve devastante"

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

A Maracanà, nel pomeriggio di RMC Sport, è intervenuto Giuseppe Incocciati, tecnico ed ex giocatore del Napoli, per parlare dei partenopei e non solo.

Su Maradona

"Farebbe fatica nel calcio di oggi? Credo più Adani a commentarlo, non è possibile mettere in discussione certi miti. Dovremmo mettere in discussione tutti allora. Gli attaccanti segnano tanto ora, questo sa a significare che se Maradona ne faceva 16-18, proiettandolo al calcio di oggi chissà quanti ne avrebbe fatti. Forse c’è un livello più basso a livello difensivo".

Sul Napoli

"Credo che lo scorso anno era ad un punto dalla Juve, aveva perso tre volte come quest’anno, e aveva realizzato qualche gol in più. La differenza del Napoli è che la Juve, rispetto al 2018, non ha mai perso, nonostante abbia segnato dodici gol in meno e subendo gli stessi gol. Il Napoli ha trovato nel suo cammino una Juve devastante e questo mette in negativo il lavoro di Ancelotti".

Sull’Inter e Lautaro Martinez

"Coppia con Icardi? Se risolve le partite ogni volta che entra, difficile tenerlo fuori. Ma altre volte non è stato entusiasmante. Ma l’Inter deve sostenere di più Icardi e non aspettarsi che sia solo lui a risolvere i problemi della squadra. Vede la porta, è un attaccante completo Lautaro e lo terrei in grande considerazione".

Su Icardi

"Lo terrei sotto una campana di vetro finchè posso, arginando tutte le problematiche extra-campo. Dipende da Marotta e dalla società cosa vuole fare".