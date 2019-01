RMC SPORT - Melania Gabbiadini: "Abbiamo dato una svolta al calcio femminile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Melania Gabbiadini, calciatrice e sorella di Manolo attaccante della Sampdoria, a RMC Sport Live Show: "Ora sono passata a giocare a calcio a 5 e diciamo che me la cavo. Ho deciso di smettere di giocare a 11 perché non mi sentivo più all'altezza, il calcio a 5 è una cosa in più che ho voluto provare".

Ti senti sulle spalle il peso di un calcio femminile in grande ascesa?

"Sì ne ho fatto parte. Abbiamo dato una svolta alla realtà del calcio femminile. Il movimento sta piano piano cambiando e siamo contente di questo".

Quanto è stato importante portare i club maschili?

"E' stato importantissimo perché danno una visibilità maggiore che noi non avevamo. E' un passo che ha portato qualcosa in più. Con l'ingresso prima della Fiorentina e poi delle altre è sicuramente un altro campionato".

Qual è la più grande carenza del movimento a oggi?

"Si deve lavorare di più nelle scuole perché è da lì che si deve far conosce il calcio femminile e far appassionare le ragazzine. Questo succede già all'estero e potrebbe aiutare molto il nostro movimento".

Hai sentito tuo fratello Manolo dal ritorno in Italia?

"In Inghilterra non c'erano più le possibilità di continuare e quindi è stato deciso di cambiare. Manolo è contento di essere tornato in Italia e alla Sampdoria perché a Genova è cresciuto tanto. E' contento della scelta e di conseguenza io".

Chi vinceva nelle sfide tra voi?

"C'è una certa differenza di età e da sorella maggiore cercavo sempre di farlo vincere. Non siamo mai stati in competizione".

L'esperienza al Southampton è stata comunque importante?

"Sì, lui aveva bisogno di fare questa cosa. Manolo voleva fare un'esperienza all'estero ed è cresciuto sotto tanti aspetti".

Quest'anno l'Italia torna ai Mondiali, che ne pensi?

"Non sarà un girone facile ma neanche impossibile. Hanno fatto un percorso importante in questa stagione e le ragazze sono tutte cariche per fare un grande Mondiale visto che questo palcoscenico manca da tanto tempo".