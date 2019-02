L’ex giocatore Massimo Paganin ha rilasciato alcune dichiarazioni su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sulla sconfitta della Juventus contro l’Atletico Madrid.

Le partite purtroppo possono andare in una direzione inaspettata. La Juve probabilmente pensava che l’Atletico Madrid avrebbe preparato una partita più attendista rispetto a quello che poi abbiamo visto in campo. Non penso che la Serie A abbiamo qualcosa in meno degli altri campionati, non siamo meno competitivi. L’Atletico Madrid è allo stesso livello della Juve, Griezmann avrebbe dovuto vincere il pallone d’oro quest’anno. Alla Juventus è mancata cattiveria agonistica e convinzione. Sono stati fatti degli errori, come ad esempio far giocare De Sciglio al posto di Cancelo.

Su Simeone e il gesto al gol dell’Atletico Madrid.

Il gesto di Simeone non è condivisibile, la figura del tecnico dovrebbe avere un contegno diverso e ci sono degli organi preposti che determineranno la situazione. Il cholismo comprende il pacchetto completo. Diverse invece le situazioni dei giocatori, che presi dalla partita commettono gesti ed errori che poi a fine partita si risolvono.