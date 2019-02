RMC SPORT - Pasinato: "Inter, non c'è gruppo. Manca la società"

L’ex di Inter e Milan Giancarlo Pasinato è intervenuto a RMC Sport Live Show per parlare dei nerazzurri.

Sul momento dell’Inter

"Preoccupa che non c’è gruppo. Visti i gol sbagliati ieri da Icardi… li potevo fare anche io. E’ preoccupante, sembra che ci siano problemi tra compagni. Può capitare perdere, ma dopo il Napoli abbiamo visto cosa è successo. Sono scoordinati in tutti, sembrano ragazzi che ancora non sanno correre o calciare. Le colpe? Nei miei anni, se la società fosse stata come la Juve avremmo vinto di più. E’ così da sempre, tranne negli anni di Mourinho. La società non c’è mai stata, non c’è qualcuno che tiri le orecchie ai giocatori".

Su Icardi

"Il capitano è quello che ci mette la faccia quando le cose non vanno. Lui fa le richieste invece. I tifosi dicono che fanno sessantamila di media, loro lo dimostrano con la presenza il loro amore, non devono sempre stare zitti. Dovrebbero essere rispettati un po’ di più".

Su Spalletti

"Serve altro in panchina? E chi? Impossibile giocare a calcio, come visto ieri. Serve coesione nel gruppo. Ho visto Brozovic che si dava da fare ma Nainggolan girava per il campo. Lui ancora non ha giocato una partita decente. Con i risultati vai dappertutto".