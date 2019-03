RMC SPORT - Pastorin: "Juve, psicodramma in vista dell'Atletico"

© foto di Conterio Marco

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, è intervenuto il giornalista Darwin Pastorin: “Stiamo assistendo a qualcosa di particolare, uno psicodramma verso una partita che è difficile ma che sta spezzando gli umori, provocando traumi prima dell’evento. Ci sono dei veleni a priori. La realtà parla di una squadra che sta vincendo l’ottavo Scudetto consecutivo, due finali di Champions League, una serie positiva di vittorie in campo internazionale. Sicuramente un’uscita di scena in questo momento provocherebbe delle riflessioni, ma c’è un ritorno da disputare, lo ha dimostrato ieri l’Ajax. L’Atletico Madrid è una squadra coriacea, ma la Juventus può provarci”.

L’assenza di Marotta ha inciso? “È tutto vero, è andato via un uomo importante non solo per le capacità manageriali ma anche per quella di fare spogliatoio. I motivi non li conosco, ma ci sono figure in grado di svolgere quel ruolo, ad esempio Nedved. Le voci su Allegri, su Zidane, se ne parla da tantissimo. La partita con l’Atletico è arrivata dopo. Ora bisogna pensare solo ed esclusivamente alla partita. Sula questione dei social ho preso la distanza. Amo i toni moderati, riflettere sulle cose. Dietro un odiatore, un webete, chissà chi ci può essere. Molti profili sono falsi.”.