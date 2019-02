© foto di Castellani/FDL71

L’ex portiere, ora allenatore, Michelangelo Rampulla è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Questa sera la Juventus scenderà in campo con Bentancur titolare.

A centrocampo ci vuole sia la fisicità ma anche la qualità: Bentancur ha tutto questo. Nella Juventus ci vogliono anche questi tipi di giocatori oltre agli incontristi.

Sulla partita della Juve contro l’Atletico Madrid.

L’Atletico paradossalmente è più pericoloso fuori casa che al Wanda Metropolitano: ti lascia giocare e poi riparte in contropiede. Per la Juventus fare gol in trasferta sarebbe molto importante, ha i mezzi per poterli colpire. Con Dybala in campo ci sta che Allegri inserisca De Sciglio e non Cancelo. È una scelta ponderata, l’ex Milan garantisce maggiore copertura. Con Ronaldo l'asticella della Juventus in Europa si è alzata notevolmente. Ossessione Champions? La vittoria finale è figlia di episodi. Ronaldo ha un po' penalizzato Dybala, crea più competizione...