© foto di Federico De Luca

Auguri Dino Zoff. Il grande portiere italiano quest’oggi ha compiuto settantasette anni: intervenuto su RMC Sport per gli auguro l’ex estremo difensore della Nazionale ha anche indicato il suo possibile erede in campo: "Secondo me Alex Meret può diventare un ottimo portiere. Può essere il mio erede, anche perché è friulano come me (ride, ndr). Ha avuto alcuni infortuni che lo hanno fermato per diverso tempo, ma adesso che può giocare stabilmente sicuramente migliorerà molto. Può diventare davvero forte".