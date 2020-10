Roma-Benevento, i convocati di Fonseca: prima chiamata per Borja Mayoral

Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Benevento. Prima chiamata per Borja Mayoral, ultimo arrivo in attacco per la formazione giallorossa:

Portieri: Pau Lopez, Boer, Mirante

Difensori: Ibanez, Juan Jesus, Santon, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Darboe, Zalewski

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Borja Mayoral, Perez