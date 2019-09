© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sospiro di sollievo in casa Roma. Leonardo Spinazzola, uscito durante l'ultimo match di campionato contro l'Atalanta a gara in corso per infortunio, s'è sottoposto questa mattina a esami che hanno escluso lesioni muscolari. L'ex Juventus soffre un fastidio a una vecchia cicatrice e questo dolore l'ha avvertito anche in partita. Spinazzola verrà monitorato quotidianamente al fine di averlo a disposizione già per la trasferta di Lecce.

In dubbio per il match del Via del Mare anche Lorenzo Pellegrini: da tempo il trequartista giallorosso soffre di una fascite plantare e oggi ha svolto palestra e piscina.