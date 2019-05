Roma, cena di squadra per salutare Daniele De Rossi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella serata di oggi la Roma si è ritrovata a cena in un noto ristorante nel centro della Capitale per salutare Daniele De Rossi che domenica contro il Parma giocherà la sua ultima gara con la maglia giallorosso che indossa da 18 anni. Tutti presenti ad eccezione di Cengiz Ünder come riferisce vocegiallorossa.it.