© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il derby della Capitale si avvicina e il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco sta pensando alla migliore formazione possibile per battere la Lazio. Le buone notizie arrivano da Kostas Manolas che sarà a disposizione, mentre Under sarà l'unico assente. Il dubbio è legato al modulo, se sarà 4-3-3 Nzonzi potrebbe andare in panchina, favorendo l'utilizzo di Cristante. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.