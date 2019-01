Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prosegue il cammino d'avvicinamento della Roma alla trasferta di Bergamo, dove domenica alle 15:00 affronterà l'Atalanta di mister Gasperini. I giallorossi si sono ritrovati questa mattina a Trigoria per sostenere l'unica seduta d'allenamento di giornata. Dopo aver effettuato lavoro in palestra, la squadra è scesa in campo, dove gli uomini di Di Francesco hanno svolto: riscaldamento, parte tattica e partitella finale. Ritorno in gruppo per Daniele De Rossi, mentre hanno lavorato individualmente in palestra Juan Jesus, Perotti, Mirante e Fazio (sindrome influenzale). Soltanto terapie invece per Cengiz Ünder.