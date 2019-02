© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Niente fratture per Kostas Manolas dopo l'infortunio subito nel corso della gara contro il Frosinone. Si tratta di semplice distorsione alla caviglia destra, anche se le possibilità di vederlo in campo nel derby contro la Lazio sono pochissime. Più facile che possa tornare in Champions contro il Porto mercoledì 6 marzo, anche se tutte le decisioni verranno prese con molta prudenza e attenzione visti i molti infortuni subiti dai giallorossi nel corso della stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.