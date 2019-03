© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone notizie per Claudio Ranieri in vista della ripresa del campionato. Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata di domani torneranno infatti in gruppo sia Cengiz Under che Alexander Kolarov che saranno dunque a disposizione per la sfida di domenica pomeriggio contro il Napoli all'Olimpico, gara da non fallire in ottica quarto posto.