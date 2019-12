Roma, Dzeko salta la seduta odierna a causa della febbre. Ok Cristante

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prosegue il cammino d'avvicinamento della Roma alla super sfida contro l'Inter, in programma a San Siro venerdì sera, ore 20:45. I giallorossi questa mattina si sono allenati al Fulvio Bernardini di Trigoria. Gli uomini di Fonseca hanno incentrato il loro lavoro sull'atletismo e sulla tattica. Per quel che riguarda le situazioni individuali, invece, brutte notizie per Edin Dzeko. Il bosniaco non si è allenato ed è rimasto a casa con la febbre. Lavoro individuale per Pastore e Kluivert, mentre continuano il percorso di recupero di Cristante e Zappacosta.