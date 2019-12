Roma, Fazio e Pau Lopez tornano in gruppo. Smalling e Kolarov a parte

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo allenamento settimanale per la Roma in vista della sfida contro il Wolfsberg, in programma giovedì alle ore 21. Dopo il riscaldamento iniziale, la squadra ha svolto lavoro atletico e poi un lungo focus tattico. Tornano in gruppo Fazio e Pau Lopez, mentre lavoro individuale per Smalling, Kolarov, Kluivert e Pastore. Proseguono il loro percorso di recupero Cristante e Zappacosta, iniziano invece le terapie per Santon.