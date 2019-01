© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Elisabetta Bavagnoli, coach della Roma Femminile, è intervenuta ai microfoni di Sky Sport per presentare il match di domani contro il Sassuolo:

“Per essere oneste fino in fondo, il primo obiettivo è quello di fare una grande gara domani perché all'andata abbiamo fatto molto male, siamo partite in questa stagione con prestazioni non all'altezza e la prima cosa che mi auguro è fare una buona gara e far vedere che la Roma è cresciuta, che è cresciuta come consapevolezza. Siamo una squadra molto giovane, non ci è stato chiesto un obiettivo ben preciso perché volevamo dare continuità e un futuro, adesso però stiamo dimostrando che siamo cresciute e vogliamo portare a casa i tre punti per avanzare in classifica. Sconfitte sempre da chi ci precede? Dobbiamo invertire questo trend, non abbiamo ancora vinto con una grande e domani affronteremo il Sassuolo sperando di invertire la rotta. Come ripeto, però, siamo molto contente dell'andamento fatto finora, abbiamo preso delle batoste iniziali ma poi abbiamo tirato su le maniche e credo che in questo girone d'andata la nostra strada è una strada che è andata in crescendo”.