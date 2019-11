© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due ottime notizie per Paulo Fonseca, che può sorridere per il rientro in gruppo di due elementi importantissimi nel suo scacchiere tattico. Come dimostra la foto pubblicata su Twitter da Henrik Mkhitaryan, infatti, il trequartista armeno e Lorenzo Pellegrini sono tornati a lavorare col gruppo in vista della sfida contro il Brescia.