Attraverso il proprio sito ufficiale, la Roma ha reso nota la lista di convocati per la sfida al Borussia Mönchengladbach, particolarmente risicata e ricca di giovani, visti i tantissimi infortuni che hanno limitato le scelte di Fonseca. Presenti i Primavera Calafiori e Riccardi, mentre in attacco c'è Antonucci ad affiancare Dzeko e Kluivert. Di seguito le scelte del tecnico ex Shakhtar:

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Mirante.

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzoli, Calafiori.

Centrocampisti: Perotti, Veretout, Zaniolo, Pastore, Riccardi.

Attaccanti: Dzeko, Antonucci, Kluivert.