Roma, i gol che non ti aspetti. Il miglior attacco è la difesa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per i difensori giallorossi - sottolinea il Corriere di Roma - oltre ai tre "clean sheet" nelle ultime quattro giornate di campionato, è importante però anche il dato dei gol segnati, soprattutto se paragonato con l'attacco. L’unico che è arrivato in doppia cifra in campionato è Stephan El Shaarawy, con 10. Dzeko è fermo a 8 e da quando è arrivato Ranieri sulla panchina giallorossa ha segnato solo un gol: contro l’Udinese (1-0) il 13 aprile. Zaniolo, con 4 reti, è stata la sorpresa più piacevole della stagione; anche Perotti è a quota 4, ma con 3 rigori. Cengiz Under, Schick e Pastore sono andati a segno solo 3 volte ciascuno.

Saltano ancora più all’occhio, così, gli 8 gol segnati da Aleksandar Kolarov e i 5 di Federico Fazio, veri e propri bomber inaspettati e utilissimi. Per tutti e due si tratta del record in carriera. Kolarov ne aveva fatti 4 con l’OFK Belgrado nel lontano 2006-2007 e 3 con la Lazio 2009-2010 e il Manchester City 2015-2016. Fazio era arrivato a 3 in due occasioni con il Siviglia: nella stagione 2007-2008 e in quella 2012-1013.