La Roma ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Juventus, in programma domani alle 20.45. Fuori Kluivert e Fazio (Fonseca ha preferito non convocarlo perché non lo ha visto al 100% dopo il problema che lo aveva tenuto fuori dall'ultima gara). A disposizione Cristante e Bruno Peres (che indosserà la maglia numero 33). Di seguito la lista completa:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Mancini, Florenzi, Peres, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Veretout, Zaniolo, Diawara

Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic.