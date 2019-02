Roma, Karsdorp assente col Bologna ma può tornare a Frosinone

Fonte: vocegiallorossa.it

Sembra meno grave del previsto il problema di Rick Karsdorp. Il difensore olandese ha svolto gli esami strumentali, che hanno evidenziato come l'infortunio al flessore della coscia destra non sia grave. L'olandese salterà la gara di lunedì prossimo contro il Bologna e verrà valutato giorno dopo giorno, per gli incontri successivi, ma dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro il Frosinone in programma il 23 febbraio.