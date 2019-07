Roma, l'11 agosto amichevole ambientalista col Real Madrid

© foto di Federico Gaetano

La Roma, tramite i propri canali ufficiali, ha confermato una nuova amichevole in programma per l’11 agosto. I giallorossi sfideranno allo stadio Olimpico il Real Madrid per la Mabel Green Cup, una competizione dedicata all’ambiente. “Salviamo il nostro pianeta”, così si legge nel comunicato ufficiale dei giallorossi.