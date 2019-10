© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma al lavoro in vista del match contro la Sampdoria, in programma domenica 20 ottobre, ore 15:00. La squadra ha cominciato con un torello, per svolgere poi lavoro atletico e infine lavoro tattico. Prosegue il lavoro in palestra per Diawara, Pellegrini e Zappacosta, mentre Dzeko, Under e Mkhitaryan hanno svolto lavoro sul campo. Scarico per Kolarov dopo gli impegni con la Nazionale.