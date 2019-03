© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultimo allenamento settimanale per la Roma di Claudio Ranieri, che si è ritrovata questa mattina alle 11 sui campi di Trigoria. Il gruppo, dopo il consueto riscaldamento, ha svolto un lavoro atletico seguito da partite a tema e una partitella finale. Gli infortunati Pellegrini, Kolarov, De Rossi, Ünder, Manolas e Pastore si sono divisi tra terapie e lavoro individuale in campo. È rientrato nella capitale anche Alessandro Florenzi, che ha subìto una lesione al soleo sinistro, che lo terrà fuori dai campi per 2-3 settimane. Lo riporta vocegiallorossa.it.