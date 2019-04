Roma, Manolas recupera: da domani in gruppo con la squadra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sospiro di sollievo per Ranieri: Kostas Manolas ha smaltito il leggero fastidio all’adduttore accusato nel riscaldamento a San Siro, prima della sfida di sabato contro l'Inter. Dopo i due giorni programmati di lavoro personalizzato, domani dovrebbe rientrare in gruppo, e si candida dunque per una maglia di titolare per la sfida contro il Cagliari di sabato prossimo allo stadio Olimpico, in programma alle ore 18:00. Lo riporta ilmessaggero.it.