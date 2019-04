© foto di Federico Gaetano

Sempre più lontano da Roma il futuro di Steven Nzonzi. Il centrocampista francese ha reso al di sotto delle aspettative ma nonostante tutto non mancano le pretendenti: Monaco e Marsiglia, dell'ex allenatore giallorosso Rudi Garcia, fra le estimatrici in Ligue 1 mentre in Inghilterra si registra un tiepido interessamento dell'Arsenal. Lo riporta gazzetta.it.