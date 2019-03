Roma, Pellegrini influenzato. Individuale per Manolas e De Rossi

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Federico Gaetano

La Roma di Claudio Ranieri si è allenata anche oggi, priva dei 10 nazionali. Lavoro individuale per Manolas, De Rossi, Pastore e Ünder, influenza per Pellegrini che è rimasto a casa. Per gli altri, lavoro in palestra e poi in campo, con l'ausilio di alcuni giocatori della Primavera, con focus sull'aspetto atletico.