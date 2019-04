Roma, problema al flessore per De Rossi. Accertamenti per Juan Jesus

Fonte: Dario Marchetti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Problemi per la Roma nel corso della partita vinta oggi contro l’Udinese. Il capitano Daniele De Rossi ha accusato un problema al flessore che verrà valutato nelle prossime ore. Per Juan Jesus, invece, accertamenti in ospedale per via del trauma cranico subito a fine primo tempo.