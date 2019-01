© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuovo stop muscolare in casa Roma. Antonio Mirante ha avuto un problema al polpaccio nell’allenamento di ieri ed è quindi in dubbio per la gara di lunedì sera contro la Virtus Entella. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Lo riporta Vocegiallorossa.it.