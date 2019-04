Roma, rifinitura in vista dell'Udinese: individuale per Karsdorp e Santon

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alle 16:30 la Roma è scesa in campo al Fulvio Bernardini di Trigoria per la rifinitura in vista della sfida casalinga all'Udinese, in programma domani alle ore 18:00. La squadra di mister Ranieri si è riunita in sala video per studiare l'avversario, per poi passare al lavoro tra palestra e campo. Individuale per Karsdorp e Santon