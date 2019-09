Roma, seduta pomeridiana. Lavoro individuale per Spinazzola

© foto di Insidefoto/Image Sport

Allenamento pomeridiano per la Roma di mister Fonseca orfana dei giocatori impegnati in Nazionale. Il gruppo rimasto a Trigoria ha iniziato a preparare la gara col Sassuolo a partire dalle 17.30, come riporta Roma TV. Riscaldamento sul campo, torello e lavoro tattico per i giocatori, con Leonardo Spinazzola che ha proseguito nel suo lavoro individuale sul campo.