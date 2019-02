© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inizia la preparazione della Roma al derby di sabato alle 20:30. Lavoro atletico per i giocatori impegnati a Frosinone, tattica e partitella per gli altri. Schick e Karsdorp lavorano individualmente e potrebbero rientrare in gruppo questa settimana. Ünder viene gestito giorno per giorno, mentre sono positive le sensazioni per Manolas: per il greco leggera distorsione, tornerà in gruppo mercoledì e potrebbe recuperare in vista del derby.