Roma, Spinazzola: "Lavoriamo per farci trovare pronti contro il Genoa"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il nuovo laterale della Roma, Leonardo Spinazzola, ha commentato su Instagram la vittoria di ieri, in amichevole, contro il Real Madrid: "Si conclude con un match di rilievo un'altra settimana di preparazione. Continuiamo a lavorare per farci trovare pronti per l'inizio della stagione", le parole dell'ex Juventus in vista dell'esordio in campionato contro il Genoa del prossimo 25 agosto.