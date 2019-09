© foto di J.M.Colomo

La Roma non dimentica il suo ex allenatore Luis Enrique, colpito in settimana da un terribile lutto con la scomparsa della figlia Xana dopo una lunga malattia. I tifosi giallorossi, nel corso del derby pareggiato per 1-1 contro la Lazio, hanno esposto diversi striscioni per mostrare la loro vicinanza all’allenatore spagnolo.