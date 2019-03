Roma, terapie per El Shaarawy e Florenzi. Under in parte in gruppo

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo i due giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri, questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi in vista del big match contro il Napoli. Ünder ha lavorato in parte da solo e in parte con il resto del gruppo mentre Kolarov, De Rossi, Pellegrini, Manolas e Pastore si sono divisi tra palestra e allenamento individuale sul campo. Terapie per Florenzi ed El Shaarawy. Il gruppo ha svolto prima il riscaldamento e poi alcune esercitazioni tattiche.