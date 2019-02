Romulo: "Piatek è fantastico, me ne sono accorto subito..."

Nel corso della conferenza stampa odierna , il laterale Romulo s'è così espresso su Krzysztof Piatek, suo compagno di squadra al Genoa nella prima parte di stagione: "Un giocatore davvero fantastico, me ne sono accorto subito in estate. E' fortissimo dentro l'area e sa far gol, quando lo affronteremo dovremo stare attenti dentro l'area di rigore perché è lì che lui può far male".