© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quella di Frosinone sarà la prima partita di Romulo da giocatore della Lazio. Il brasiliano sul suo profilo Instagram ha espresso tutta la sua emozione: “Inizia dalla sfida col Frosinone la mia avventura con la S.S. Lazio. Sappiamo che non sarà una partita facile e che per conquistare i tre punti dovremo dare tutto quello che abbiamo, ma questa squadra ha già dimostrato di essere capace di ottenere ciò che vuole. Non vedo l'ora di cominciare!”.