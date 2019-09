La famiglia Assis Moreira ha raggiunto un accordo con la giustizia brasiliana per chiudere una volta per tutte il processo per danno ambientale. Ronaldinho Gaucho e suo fratello pagheranno un indennizzo e riprenderanno i passaporti ritirati lo scorso maggio. Entrambi erano impossibilitati a lasciare il paese o rinnovare i documenti prima di metteee a posto la situazione. Nei prossimi giorni verranno ridati i documenti ai due, mentre i termini dell'accordo sono per ora secretati, ma la richiesta iniziale era di 1,5 milioni di euro.