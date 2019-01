Ronaldo attacca: "Il VAR aiuta. All'Inter ho vissuto una cospirazione"

© foto di Antonio Vitiello

Il brasiliano Ronaldo, oggi presidente e azionista di maggioranza del Valladolid, ha parlato dopo un incontro con Carlos Clos Gomez, responsabile VAR per la Liga spagnola: "Ai ragazzi e allo stesso Carlos Clos ho detto che con l'Inter ho vissuto una cospirazione (riferimento evidente al contatto con Iuliano nel '98, ndr), poi smantellata. Oggi fortunatamente non è questo il caso, anche se aspettiamo alcune decisioni a nostro favore nelle prossime gare. L'incontro voleva fugare i dubbi sull'utilizzo e escludere eventuali 'cospirazioni'. Il VAR è uno strumento per aiutare, ancora non è perfetto ma forse non lo sarà mai".