Ufficiale Ronaldo non è più il proprietario del Cruzeiro: ceduto a BPW Sports. I dettagli

vedi letture

Ronaldo Fenomeno non è più il proprietario del Cruzeiro. Attraverso i propri canali ufficiali, il club brasiliano ha annunciato il passaggio di proprietà delle quote societarie (90%) in possesso dell'ex attaccante dell'Inter a BPW Sports, società gestita dall'imprenditore Pedro Lourenço, per una cifra che, secondo la stampa locale, sarebbe di 600 milioni di reais ( circa 109 milioni di euro). Ronaldo aveva acquistato il Cruzeiro nel dicembre 2021, in un momento in cui il club fondato dalla comunità italiana di Belo Horizonte (non è il caso che la maglia del Cruzeiro sia azzurra) in Serie B e vicino al fallimento a causa dei debiti. In quel periodo Ronaldo, proprietario anche del Real Valladolid, sborsò 400 milioni di reais (circa 73 milioni di euro), riuscendo poi a cancellare gran parte dei debiti e a riportare la squadra in Serie A.

Ora continuerà comunque a far parte del consiglio di amministrazione. Nella conferenza stampa in cui è stato ufficializzato l'accordo di cesione del club, il Fenomeno ha detto che prossimamente potrebbe prendere in considerazione l'idea di cedere anche il Valladolid: "Il Valladolid è il prossimo - ha detto -. È probabile che in futuro farò qualcosa legato al settore calcio, ma cercherò di essere più responsabile d'ora in poi nei miei progetti. Intanto ho compiuto la mia missione, che era quella di risanare il Cruzeiro".

L'eroe dei Mondiali del 2002 è azionista di maggioranza del Real Valladolid dal 2018, con l'82% delle quote, e sotto la sua presidenza il club è retrocesso due volte in seconda divisione. Attualmente il Valladolid è secondo e si prepara a festeggiare una nuova promozione nella Liga. In passato Ronaldo è stato proprietario anche del 25% dei Fort Lauderdale Strikers, squadra della Florida, ma successivamente ha ceduto le sue quote.