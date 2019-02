© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questa sera Cristiano Ronaldo tornerà per la prima volta da quando veste la maglia della Juventus a Madrid, nella città che è stata la sua per 9 stagioni e nella quale ha segnato la bellezza di 164 reti nella sua carriera. Come riporta La Gazzetta dello Sport di questa mattina il portoghese ha infatti siglato 142 reti al Bernabeu, 11 nella tana dell'Atletico Madrid (tra Calderon e Wanda Metropolitano), 6 in casa del Getafe e 5 in quella del Rayo Vallecano. Stasera proverà a mettere a segno il suo 165 gol nella Capitale spagnola.