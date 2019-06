Rooney snobba Ferguson: "Van Gaal miglior tecnico con cui ho lavorato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Wayne Rooney si è dimenticato di sir Alex Ferguson. In un'intervista rilasciata al Mirror infatti l'ex giocatore del Manchester United ha detto che Louis Van Gaal è stato il miglior allenatore con il quale ha lavorato nella sua carriera: "Van Gaal è di gran lunga il miglior allenatore con cui ho lavorato, al 100%. Per le sue capacità tattiche, il suo modo di preparare le gare e la sua attenzione sui minimi dettagli, l'ho trovato fantastico, lo ammiravo molto, non avevo mai guardato cose del genere prima. Van Gaal sa che il modo in cui lavora è duro per i giocatori, e ne abbiamo parlato molto bene insieme".