Rossettini, Falco e Calderoni assenti alla ripresa degli allenamenti del Lecce. Lapadula a parte

La squadra, rientrata nella notte da Cagliari dopo il pareggio a reti inviolate contro i sardi, si è ritrovata questa mattina sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA per una seduta dall'allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato di mercoledì sera, alle 21.45, con la Fiorentina. Assente Rossettini ancora convalescente. A riposo Falco (dolenzia al ginocchio sinistro) e Calderoni (problema muscolare alla coscia sinistra), le cui condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Hanno seguito un programma di lavoro personalizzato Meccariello e Lapadula. Allenamento di scarico per i calciatori impegnati nel match di ieri, mentre il resto dei giallorossi ha svolto attività regolare. Domani pomeriggio la rifinitura alle 19.30, a porte chiuse, al Via del Mare. A seguire la squadra andrà in ritiro in un albergo cittadino fino al giorno della partita. Lo riporta il sito ufficiale del Lecce.