Sabatini severo con la Juve: "Hai tenuto Rugani cinque anni e ora che serve lo svendi?"

Intervenuto negli studi di ‘Pressing Serie A’, in onda su Italia 1, il giornalista Sandro Sabatini spende parole dure sulla prestazione di stasera della Juventus contro l’Hellas Verona: “In questo momento nel centrocampo della Juventus non c’è nessuno all’altezza di Khedira di due anni fa. Per un’ora ha giocato meglio il Verona della Juventus. Ed è proprio questo il problema. Come è stata costruita questa Juventus? Ci sono tanti giocatori in sovrannumero, eppure va in difficoltà, soprattutto in difea. Si è fatto male Bonucci, contro il Barcellona giochi solo con Demiral? Hai tenuto Rugani per cinque anni che non ti serviva a nulla, quest’anno che hai i difensori contati lo hai regalato”.